Мария Колесникова приехала к ИВС на Окрестина

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской приехала к ИВС на Окрестина в Минске вечером 16 августа.

- Я пришла для того, чтобы поддержать родственников и близких (задержанных. - Ред.). Я знаю, как им сейчас тяжело. Я пришла сказать большое спасибо всем волонтерам - врачам, медикам, адвокатам. Всем людям, которые здесь сутками напролет помогают друг другу. Мне было очень важно пообщаться с ними, обнять этих людей и увидеть, что они делают. Это пример самоорганизации, когда люди абсолютно на пустом и даже где-то в чем-то опасном месте не боятся и помогают друг другу: водой, едой, каким-то комфортом. Мы видим, как объединяются сообщества врачей, адвокатов. Эти люди в какой-то момент перешли через собственный страх, но для них поддержать своих граждан оказалось намного важнее, чем бояться. И я им за это сказала всем огромное спасибо. Я горжусь, что я белоруска, быть частью этого народа.

Напомним, многие задержанные в Минске во время протестов жаловались на избиения и издевательства в ИВС на Окрестина. Медики призывают остановить насилие. А народный врач Игорь Карпов резко осудил насилие и заявил о необходимости оперативных следственных действий и жестких судебных решений "по каждому случаю этой мерзости".

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