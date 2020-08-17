Видеофакт. На ДС «Масюковщина» в Минске 16 августа сгорел троллейбус

В Масюковщине сгорел троллейбус. Фото: Twitter-аккаунт МЧС Беларуси
В Минске 16 августа на диспетчерской станции «Масюковщина» сгорел троллейбус. Об этом сообщили в официальном аккаунте Twitter МЧС Беларуси.
«Сотрудники МЧС приехали на место случившегося, когда троллейбус уже был полностью охвачен огнем. Пожар оперативно потушили», - рассказали в МЧС.
Стало известно, что при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания транспортного средства устанавливается.
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