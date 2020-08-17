«С 17 августа в отпуске»: на телеканале ОНТ программа «Наше утро» не будет выходить в эфир

Программа "Наша утро" не вышла в эфир 17 августа. Фото: телеканал ОНТ

На телеканале ОНТ 17 августа не вышла в эфир утренняя развлекательная программа «Наше утро». Стало известно, что программа ушла в отпуск. Данная информация появилась вечером 16 августа на официальном сайте телеканала.

«Уход некоторых наших сотрудников, который был вызван давлением на одних журналистов, а также преследованием других, не позволяет в должном качестве производить контент», - написано в сообщении.

Также в силу той ситуации, которая возникла в Беларуси, на телеканале ОНТ посчитали, что необходимо уменьшить объем развлекательных программ.

«Программа «Наше утро» вернется в эфир, как только это будет и возможно, и уместно», - отметили в сообщении.

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На телеканале он работал с 2009 года, является лауреатом Национального телевизионного конкурса «Телевершина», многочисленных конкурсов различных министерств и ведомств (подробности).