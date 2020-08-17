Авария в Поставском районе: шесть пострадавших, среди которых маленькие дети

В Поставском районе в аварии пострадали шесть человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Поставском районе 16 августа произошла авария: в деревне Юньки столкнулись автомобили «Сеат» и «Ауди». Об этом сообщили в БелТА.

«Автомобили столкнулись днем 16 августа. В результате столкновения пострадали шесть человек, среди которых есть и дети: малыши двух и трех лет», - сообщила БелТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

У пострадавших в результате аварии телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте случившегося работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины происшествия.

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