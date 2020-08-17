«Я вместе с народом против насилия и жестокости»: чемпионка мира по бегу Марина Арзамасова обратилась к белорусам

Марина Арзамасова обратилась к белорусам. Фото: БелТА

Чемпионка мира по бегу Марина Арзамасова не смогла проигнорировать события, которые уже на протяжении недели происходят в стране. Она обратилась к белорусам на своей странице в Инстаграм.

«Мне хочется жить в свободной, сильной и независимой Беларуси! Хочу, чтобы мои дети могли здесь жить в спокойствии и мире. Но мне каждый день страшно так же, как и всему нашему народу. У меня встают волосы дыбом от всей той жестокости, которую творят силовики. Да, я спортсменка. И каждый день меня просто разрывает от понимания того, что вся политика нашей действующей власти направлена на развитие спорта в Беларуси. Мы это оправдываем высокими результатами на международных соревнованиях. Но мы, спортсмены, не стоим отдельно от людей. Мы вместе с народом против насилия и жестокости. Мы не наркоманы, не безработные, у которых еще и криминальное прошлое. Мы - воспитанная молодежь, у которой есть свое мнение и гражданская позиция», - подчеркнула бегунья.

Она также добавила, что людям важно знать всю правду о сложившейся ситуации в стране. И подытожила, что очень гордится своим народом и тем, что она белоруска.

Напомним, что ранее о ситуации в Беларуси высказалась биатлонистка Дарья Домрачева. Ее также поддержала белорусская пловчиха Александра Герасименя.