«Я готова стать национальным лидером»: Тихановская записала новое видеообращение

Светлана Тихановская записала новое видеобращение. Фото: скриншот с видео

Светлана Тихановская записала новое видеообращение, где заявила, что готова стать для белорусов национальным лидером. Она добавила, что также готова взять на себя ответственность для того, чтобы Беларусь успокоилась и вернулась в нормальный ритм.

Тихановская заявила в видеообращении, что на данный момент страна переживает очень сложный период, и она плачет со всем народом, когда хоронят тех, кто погиб на протестах.

«У меня не было в планах быть политиком, но судьба распорядилась именно так. По этой причине я оказалась на передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Вы в меня поверили и дали мне силы. Я каждую минуту не перестаю восхищаться вашим мужеством, силой, самоорганизацией. Вы отдали мне свои голоса, и это очень ценно. Я точно знаю, почему так произошло: все мы хотим выйти из бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад», - заявила Тихановская.

Она добавила, что готова стать национальным лидером.

«Я готова взять на себя эту ответственность. Нам важно освободить всех политзаключенных уже в ближайшее время, а также подготовить законодательную базу и условия для проведения новых президентских выборов в Беларуси», - подчеркнула Светлана.

Напомним, что после президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа, Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь. На данный момент она находится в Литве.