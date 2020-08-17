Погода на понедельник, 17 августа: жара до +31

В Беларуси по-прежнему жарко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В понедельник, 17 августа, столбик термометра покажет от +25 до +31. В Минске утром - до +18, а днем - до +30. Вечером станет прохладнее - ожидается до +21, сообщает pogoda.by.

В Минске во вторник, 18 августа, днем - до +26. В среду, 19 августа, днем - до +24. В четверг, 20 августа - до +21. Во вторник и среду в столице ожидается дождь.

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