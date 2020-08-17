Лукашенко прилетел на вертолете 17 августа на МЗКТ общаться с работниками завода

Лукашенко 17 августа пообщается с рабочими МЗКТ Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Александр Лукашенко 17 августа прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей. Президент будет общаться с работниками завода. Об этом сообщает sputnik.by.

«У Дворца правительства 16 августа было мощное выступление. А сегодня на МЗКТ выступление будет не менее яркое», - написали в Телеграм-канале «Пул Первого».

О том, что Лукашенко посетит МЗКТ, стало известно 15 августа. Об этом напомнили в БелТА.

«Если нужна моя помощь и трудовые коллективы просят, чтобы я к ним приехал, то не надо от этого отказываться. Надо поехать. Я отвечу на вопросы рабочих», - заявил белорусский лидер.

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