Десятки сотрудников БТ бастуют: они ждут своего руководителя Эйсмонта

Сотрудники БТ вышли на улицу и ждут руководителя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта. Фото: Барыс Гарэцкі

Десятки сотрудников БТ вышли утром 17 августа на забастовку.

- Около ста сотрудников БТ стоят под зданием, призывают Эйсмонта (руководителя Белтелерадиокомпании. - Ред.) выйти для разговора. Карты-пропуска в здание некоторых сотрудников уже не работают, - сообщает в «Фейсбуке» представитель Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

Напомним, 15 августа председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт приехали к журналистам Белтелерадиокомпании на Макаенка, 9. У входа в здание собрались сотни человек. На собрании сотрудники телеканала говорили Кочановой, что хотят освещать обе стороны.