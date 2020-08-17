Вертолет Лукашенко взлетел с территории МЗКТ под крики протестующих "Уходи"

Фото: Виктор ПАЖИТОК

В этот понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на вертолете на МЗКТ общаться с работниками завода.

Около проходной МЗКТ, куда для общения с рабочими прилетел на вертолёте Александр Лукашенко собрался пикет. На площадке - около 200-400 человек. Люди скандируют "Трибунал", "Каждый день". Непосредственно к проходной завода их не пропускают - территория оцеплена людьми в штатском. Неожиданно проехал автозак. Собравшиеся освистали его. "Саша, уходи!" - скандируют они.

Людей становится все больше, они организовываются сами, распределяются на площадке.

- Ребята, Лукашенко начал речь, мне только что позвонили с завода, - говорит какой-то парень. - Давайте, сделаем так, чтобы он нас услышал!

После этого призыва люди начинают скандировать: "Уходи", "Позор"!

Среди протестующих - работники МТЗ, МАЗа и просто неравнодушные люди Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проезжающие мимо машины подают гудки в знак одобрения.

Затем к собравшимся с правой стороны Партизанского проспекта подошла огромная колонна людей. Судя по спецовкам – это работники Минского Тракторного завода. Они тоже скандировали "Уходи". И в этот момент президентский вертолет взмыл вверх. Находился ли в нем сам Александр Лукашенко – неизвестно. Но если да, то он не мог не видеть большой белый флаг с портретом Светланы Тихановской. Его несла колонна людей.

До того, пока вертолет президента находился на территории МЗКТ, митингующих не подпускали к проходной завода. Но после того, как он улетел, толпа смогла подобраться поближе. Приехала Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской. Она обнялась с неравнодушными протестующими и поддержала их. Представительница штаба Тихановской вновь отметила, что она за мирные протесты, а также озвучила свои требования: отставка действующего президента, перевыборы и освобождение политических заключенных.

Мария Колесникова приехала поддержать мирный протест Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протестующие созваниваются с работниками МЗКТ. По одной из версий, Лукашенко все еще находится на территории завода, но конструктивного диалога не получается. Проверить, так это или нет, невозможно. Ранее рабочие заявляли, что в 11:30 начнут забастовку, но через проходную так никто и не вышел. В толпе обсуждают, что их не выпускают сейчас и не выпустят в обеденное время.

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