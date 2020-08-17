Лукашенко высказался о забастовках: На предприятии 150 - 200 человек погоду особо не делают

Лукашенко на МЗКТ высказался о забастовках. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 17 августа посещает Минский завод колесных тягачей. Он еще на прошлой неделе пообещал, что ответит на все вопросы рабочих.

Белорусскому лидеру на МЗКТ сообщили, что заводы в целом работают. Лукашенко, в свою очередь, высказался о призывах к забастовкам. Об этом сообщает БелТА.

«Ну на каком-то там предприятии 150 - 200 человек погоду особо не делают, это во-первых. Во-вторых, надо же понимать, что «плохой» президент держал на заводах лишнюю численность людей, чтобы их на улицу не выбрасывали. Из этого нужно исходить. Кто хочет работать, тот пусть работает. А те же, кто не хотят - что ж, мы их не заставим», - заявил Лукашенко.

Он также обратился к рабочим МЗКТ и сказал, что туда, куда они «ринулись», совсем другие законы.

«Это чтобы больно не было потом. Если кто-то работать не хочет, а уйти хочет, то, пожалуйста, ворота открыты. Никто гнобить никого не будет», - подчеркнул Лукашенко.

К слову, белорусский лидер на МЗКТ прилетел на вертолете.