Лукашенко о новых выборах: Их не будет

Лукашенко на вертолете прилетел на МЗКТ. Фото: БелТА

Александр Лукашенко прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей для встречи с работниками.

В Беларуси провели выборы, и других выборов не будет. Об этом Лукашенко заявил во время общения с работниками МЗКТ.

- Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, - цитирует belta.by Лукашенко. - Их (выборов. - Прим.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все.

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