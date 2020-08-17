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В Бресте за ночь из СИЗО выпустили 178 человек, которых осудили на «сутки»

Этого потребовали брестчане на многотысячном митинге 16 августа на площади Ленина
Оксана БровачОксана БровачОксанаБровач
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Освобожденных встречают возле СИЗО Бреста.

Освобожденных встречают возле СИЗО Бреста.

Фото: Оксана БРОВАЧ

- По информации прокуратуры Бреста за прошедшую ночь были освобождены 178 человек, участвовавших в несанкционированных массовых мероприятиях, - сообщил утром 17 августа председатель Брестского горисполкома Александ Рогачук в своем телеграм-канале.

В СИЗО по состоянию на утро понедельника оставались еще около 20 человек.

Также, как уточнил председатель горисполкома, Следственный комитет решил освободить 2 человек, подозреваемых в преступлении против сотрудников органов внутренних дел.

- Продолжаются проверки по заявлениям граждан. По информации прокуратуры Бреста, жалоб на условия содержания от освобожденных не поступало. Ситуацию держу под личным контролем, - добавил Рогачук.

Напомним, 16 августа по всей стране, в том числе и в Бресте, прошли массовые митинги. Около 30 тысяч брестчан собрались на площади Ленина и потребовали немедленного освобождения задержанных. Руководство УВД и мэр пообещали разобраться, но толпа все равно двинулась к СИЗО на Карла Маркса. Благодаря усилиям волонтеров и вызвавшимся помочь с охраной безопасности десантникам и футбольным фанатам до беспорядков дело не дошло.

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