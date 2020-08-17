Лукашенко про изменение Конституции: Нельзя эту Конституцию никому отдавать - будет беда

Лукашенко высказался про изменение Конституции и передачу полномочий. Фото: БелТА
Александр Лукашенко 17 августа пообщался с работниками МЗКТ. Он затронул вопрос изменения Конституции и передачу полномочий. Об этом сообщает БелТА.
«Эту Конституцию нельзя отдавать непонятно кому. Иначе будет беда», - подчеркнул Лукашенко.
Он также добавил, что на данный момент в стране ведется работа над вариантами изменения Конституции, которые будут предусматривать перераспределение властных полномочий.
Лукашенко заявил, что он готов поделиться своими президентскими полномочиями.
«Но не под давлением и не через улицу», - подчеркнул белорусский лидер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лукашенко высказался о забастовках: На предприятии 150 - 200 человек погоду особо не делают
Президент также добавил, что тот, кто хочет работать - будет работать (подробности).
Лукашенко о новых выборах: Их не будет
Президент говорит, что он не будет что-то делать под давлением (подробности).