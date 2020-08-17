В Витебске власти пообещали встретиться с протестующими, но только с делегацией из 15 человек

В Витебске около сотни человек собрались с утра 17 августа у облисполкома, губернатор пообещал принять делегацию из 15 человек в 17 часов. Фото: телеграм-канал "Витебск: ПДД, экология, архитектура".

В Витебске 17 августа в восемь утра около сотни человек собрались около облисполкома. Люди приглашали к диалогу губернатора Витебщины Николая Шерстнева. Снова, как и в пятницу, 14 августа, собирали подписи под петицией с требованиями, среди которых - признание недействительными результатов президентских выборов, прекращение насилия в отношении участников мирных акций протеста, освобождение задержанных в ходе мирных акций. Через некоторое время к ним вышел управляющий делами Александр Сысоев. Он заявил, что поданные петиции будут рассмотрены в установленном законом порядке.

Сысоев сообщил, что председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев готов к диалогу с участниками мирного протеста, но к народу губернатор не выйдет. Протестующим предложили выбрать группу не более 15 человек, которых Николай Шерстнев готов принять в 17.00. Предполагается, что через час после встречи делегации с губернатором к протестующим выйдет заместитель председателя областного совета депутатов Александр Христофоров.

Участники мирной акции составили список из 15 человек, которые пойдут на встречу с губернатором, и разошлись. Сотрудники милиции не вмешивались в происходящее, только предупредили, что протестующие не должны находиться на ступенях лестницы, ведущей ко входу в облисполком.

Напомним, в пятницу, 14 августа, в Витебске несколько тысяч человек прошли по городу маршем солидарности. Люди приглашали к диалогу власти, но ни в облисполкоме, ни в горисполкоме к ним никто не вышел.