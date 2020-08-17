Что это было? В Беларуси 17 августа снова пропал интернет, но в течение 40 минут его включили

В Беларуси не в первый раз и наблюдался сбой с общим доступом в интернет. Фото: pixabay.com.

Из разных уголков Беларуси «Комсомолке» поступают сообщения о том, что в Беларуси в понедельник, 17 августа, как и в конце дня президентских выборов 9 августа, снова пропал интернет.

Напомним, тогда белорусам пришлось остаться без свободного и стабильного доступа в интернет около четырех дней. Стабильные и мобильный, и стационарный доступ в глобальную сеть появились только 12 августа. Официально причина объяснялась кибератаками с внешних шлюзов.

Резко «обрубились» мессенджеры, новостные порталы, сайты мобильного банкинга и интернет-магазинов и 17 августа около 11.00 часов дня.

- Я как раз хотела оплатить онлайн-заказ магазина, чтобы купить подарок ребенку на день рождения. Покупки лежали в корзине, я зашла в интернет-банкинг, проверить баланс, не грузиться. На страницу интернет-магазина – «колесо» загрузки. Ради интереса зашла с компьютера открыть сайт «Комсомолки» kp.by - сайт не открылся. Начала пробовать другие ресурсы: «Яндекс» - нет, Google – нет, Facebook, YouTube и другие не открылись. Но открылся сайт БелТА и sb.by, те ресурсы, которые и при предыдущих отключениях работали почти без перебоя, - рассказала нам читательница Елена.

Доступ в интернет в Беларуси был в этот раз восстановлен довольно быстро. Уже к 11-40 - 12.00 часам все сайты и порталы возобновили свою работу. В Минске сбой был менее продолжительным - всего около 15 минут.

Кратковременным назвали сбой и в «Белтелекоме»:

- В связи с техническим кратковременным сбое с 11.30 до 11.40 возникли трудности с доступом в интернет, - написала пресс-служба компании в Твиттере. – В настоящее время (Прим.: твитт опубликован в 12.05 часов) работоспособность сети полностью восстановлена.

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