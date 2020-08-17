«Мир с ужасом наблюдал за насилием при подавлении мирных протестов»: Великобритания не признала итоги выборов в Беларуси

Власти Великобритании не признали белорусские выборы. Фото: pixabay.com.

О том, что Великобритания официально не признает результаты прошедших в Беларуси выборов президента, заявила пресс-служба британского МИДа на своем сайте.

- Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных акций протеста, которые последовали за этими сфальсифицированными президентскими выборами. Великобритания не признает результаты выборов, - подчеркнул глава дипведомства Доминик Рааб.

В своем заявлении министр также обозначил дальнейшие шаги Великобритании по этому вопросу. Во-первых, глава МИДа заявил, что необходимо срочное проведение через ОБСЕ независимого расследования нарушений, которые сделали выборы нечестными. Во-вторых, провести такое же независимое расследование о последовавших в послевыборный период «гнусных репрессий».

- Великобритания будет работать с нашими международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти. Также мы будем добиваться введения санкций в отношении виновных, - заявил министр.