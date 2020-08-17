Генпрокуратура о превышении власти: «По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка»

Генпрокуратура высказалась о задержанных. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Генрокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий силовиками. Эти заявления направляются в Следственный комитет.

- По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений, - сообщили БелТА в Генпрокуратуре.

В том числе в Генпрокуратуру обращаются люди, которые не могут найти своих родных и близких после массовых акций.

Генпрокуратура вместе с МВД провела работу по освобождению людей, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

- Практически все указанные лица в настоящее время освобождены, - отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, народный врач Игорь Карпов резко высказался об избиениях людей.

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