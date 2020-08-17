Более 700 человек заявили в СК о травмах во время задержаний и в ИВС, правоохранители тоже пишут заявления о насилии

СК заявил, что по всем фактам назначены экспертизы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале сообщила о том, как в ведомстве идет работа по установлению «объективных обстоятельств противоправных действий в ходе массовых беспорядков».

Также представители ведомства рассказали, сколько заявлений от обеих сторон конфликта поступило за это время.

- На 17 августа в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях со стороны протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также об уничтожении и повреждении имущества - служебного спецтранспорта и объектов городской инфраструктуры, - пояснили в СК.

Со стороны граждан в органы СК также поступают заявления. Так, свыше 600 человек документально заявили о том, что они получили травмы, когда их задерживали сотрудники правоохранительных органов. Еще примерно 100 граждан написали заявления о том, что они получили телесные повреждения, когда находились в местах временного содержания.

- Все перечисленные факты будут надлежащим образом подвергаться правовой оценке. По каждому случаю, при наличии телесных повреждении назначаются необходимые экспертизы, чтобы следователями была установлена степень их тяжести, - добавили в СК.

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