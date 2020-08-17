Два сотрудника МИД вышли на пикет ведомства: «Освободите людей из застенков, дайте им медпомощь»

Два сотрудника МИД, начальник историко-архивного отделения Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева, вышли на пикет. Фото: TUT.BY

17 августа на ступеньки крыльца МИД вышли на пикет два сотрудника: начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева, сообщает TUT.BY. Они вышли с белыми листами. Вячеслав Казаченок считает, что белый лист олицетворяет чистую совесть и чистую, свободную от пролития крови Беларусь.

- После встречи с министром я понимаю, что этот лист, скорее всего, приказ о моем увольнении, - говорит Вячеслав Казаченок. - Заявление сам писать, конечно, я не собираюсь. Я люблю свою работу, свою Родину.

По словам Казаченка, глава МИД Макей считает, что те, кто не согласен с политикой государства, должен написать заявление (об увольнении. - Ред.). Ему страшно и он просит следить за его судьбой.

Мужчина призывает силовиков не бить лежачих, беспомощных, детей, женщин и стариков, помнить про честь и совесть.

- Будьте с народом, прекратите, пожалуйста, геноцид. Освободите людей из застенков, дайте им медпомощь.

Вячеслав призывает к расследованию «всех фактов беззакония, судебного произвола, в том числе в прежние годы, и применения силы и репрессий против мирных граждан».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Народный врач Карпов: «Необходимы оперативные следственные действия и жесткие судебные решения по каждому случаю этой мерзости!»