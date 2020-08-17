Лукашенко протестующим: Если вывалите на улицы - перетерпим. Пойдете ломить - ответите!

После забастовок на крупных предприятиях, президент решил их посетить, чтобы говорить с рабочими. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в понедельник, 17 августа, действующий глава Беларуси посетил МЗКТ, с которого вертолет президента улетал под скандирование толпы «Уходи!»

Во второй половине рабочего дня президент решил еще посетить МАЗ. Как написало агентство БелТА, Александр Лукашенко призывал работников МАЗа в сложившейся обстановке принимать взвешенные решения и не опираться только на информацию в некоторых источниках в интернете.

Например, президент рассказал, что ходят множественные фейки о недвижимости и деньгах, якобы ему принадлежащих.

- Думать надо сегодня не айфоном-телефоном, а мозгами! - подчеркнул президент и тут же добавил в адрес протестующих: - Передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы - мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите.

На МАЗе Лукашенко говорил, что действия силовиков - их ответ и реакция на провокации. Фото: БелТА.

О провоцировании силовиков

Кроме того, на МАЗе Лукашенко завел речь и о задержанных участниках массовых акций. Президент подчеркнул, что многие из тех, кого задержали силовики, «целенаправленно планировали и предпринимали такие действия», а еще, по его словам, были в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропов.

- Понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее, и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: «Уходи!», хороший повод… Не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом, что кто-то попал под эту раздачу, - подчеркнул Лукашенко.

Затем президент заявил, что действия силовиков были ответом на провокации со стороны некоторых участников уличных беспорядков, а одному из правоохранителей, по словам Лукашенко, вообще сломали позвоночник:

- Успокойтесь, - предупредил президент. - Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их! Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети.

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