Сотрудники Национального художественного музея вышли протестовать против насилия

Сотрудники музея вышли на протест. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

На крыльцо Национального художественного музея в Минске вышли несколько десятков сотрудников, которые таким образом решили высказать свое отношение к насилию против мирных демонстрантов в стране.

В руках они держали плакаты с надписями «Мы супраць гвалту», «Нам таксама балюча». Также сотрудники принесли портативную колонку, из которой играла группа «Ляпис Трубецкой».

Машины, проезжающие по улице Ленина, сигналили, люди выражали поддержку.

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