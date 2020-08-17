Лукашенко: Власть никогда не падет. Вы меня знаете

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17 августа президент посетил Минский завод колесных тягачей.

- Они (противники действующей в Беларуси власти. - Ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете, - цитирует Александра Лукашенко БелТА. - А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть.

Напомним, вертолет президента взлетел с территории МЗКТ под крики протестующих «Уходи».

Лукашенко ранее заявил, что новых выборов не будет.

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