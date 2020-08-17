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Курс валют в Беларуси на 17 августа: доллар, евро и российский рубль снова подорожали

Белорусский рубль потерял позиции ко всем трем основным валютам
Надежда БутовичНадеждаБутович
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Белорусский рубль ослаб на валютных торгах 17 августа.

Белорусский рубль ослаб на валютных торгах 17 августа.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

Информация о том, как прошли последние валютные торги, опубликована на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Торги 17 августа оказались не самыми успешными для белорусской нацвалюты - рубль потерял позиции сразу ко все трем основным валютам из корзины.

Доллар в итоге стал дороже на 0,0019 белрубля, и его стоимость поднялась до 2,4583 рубля за 1 доллар.

Европейская валюта прибавила в весе еще больше - 0,0138 белрубля, и теперь за 1 евро требуют 2,9143 рубля.

Сто российских рублей стали дороже на 0,0064 белрубля и достигли 3,3648 рубля за сотню.

При этом в обменниках доллары дешевле чем за 2,507 белорусских рубля при покупке физлицами не найти. А евро отдают не меньше чем за 2,945 белрубля. Также сохраняется и некоторый дефицит валюты в свободном доступе. Как в Минске, так и в регионах, по сообщениям очевидцев, зачастую на всех желающих не хватает валюты в продаже.

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