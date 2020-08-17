«Очень больно наблюдать за тем, что происходит в стране»: депутат Мария Василевич - о насилии и своих соцсетях

Мария Василевич Фото: Павел МАРТИНЧИК

Читатели «Комсомолки» обратились в редакцию с вопросом: «Куда пропала Мария Василевич - депутат Палаты представителей Национального собрания и «Мисс Беларусь»?» Напомним: ранее девушка опубликовала в соцсети сторис, в которой призвала остановить агрессию. И некоторые читатели предположили, что выражение позиции депутата и ее отсутствие в соцсетях могут быть связаны.

«Комсомолка» связалась с Марией и выяснила, в чем причина редких обновлений:

- Я бы не сказала, что у меня все хорошо, потому что мне действительно очень больно наблюдать за тем, что происходит в стране, - ответила Мария Василевич. - Я против насилия, но выражение моего мнения никак не связано с отсутствием фото в соцсетях. Просто я уже довольно давно перестала быть активной пользовательницей Инстаграма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мир с ужасом наблюдал за насилием при подавлении мирных протестов»: Великобритания не признала итоги выборов в Беларуси

С таким заявлением выступило дипведомство Англии (подробнее...).