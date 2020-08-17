«Завод, выходи!» На БМЗ проходит забастовка

На БМЗ проходят протесты. Фото: vk.com/belazsanja

На Белорусском металлургическом заводе в Жлобине 17 августа проходят массовые протесты работников. С утра в сети появилось видео с комментарием о том, что на БМЗ в рамках забастовки остановили линию проката стали.

По словам металлургов, к ним вышел глава профкома, который заявил, что поддерживает инициативу забастовки, но предлагает ее организовать в соответствии с Трудовым кодексом. Это значит - собрать подписи минимум 50% членов коллектива.

Однако такое предложение заводчане не поддержали. С бело-красно-белым флагом они отправились маршем по цехам, скандируя «Уходи!» в адрес действующего президента и «Завод, выходи!»

На предприятии неофициально подтвердили, что протестующие заблокировали подачу сырья, металлолома, поэтому приостановлена работа печей.

Тем временем, «Гомсельмаш» снова не вышел на протест. По словам некоторых работников предприятия, их опять не выпускают из цехов. Группа поддержки заводчан заявила, что пешеходный мост, с которого видна территория «Гомсельмаша», намерены перекрыть с объяснением, что он аварийный.

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