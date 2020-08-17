Остались только 122 человека: в МВД заявили, что почти всех задержанных на акциях выпустили

В Беларуси из заключения выпустили почти всех задержанных на протестах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщила в Телеграм пресс-служба МВД, правоохранительные органы на 17 августа завершают работу по освобождению административно задержанных граждан.

- На 14.00 (Прим:. понедельника, 17 августа) в изоляторах временного содержания территориальных ОВД Беларуси остаются 122 человека, - написала пресс-служба, прикрепив документ со списком еще не освобожденных граждан.

Также в ведомстве подчеркнули, что сведения еще будут обновляться, так как работа по освобождению продолжается.

В МВД уточнили, что задержанных из Жодино перевели в ЦИП ГУВД Мингорисполкома и к 8.00 утра отпустили. В ЦИП остались шесть задержанных, с которыми еще работает следствие, информация о них - в документе у входа в центр.

Имущество задержанных, которое им не возвращали сразу после освобождения, сейчас также пока находится у правоохранителей.

- Ведется опись оставленного имущества. Свои вещи граждане могут забрать также в ЦИП ГУВД Мингорисполкома, включая имущество тех, кто содержался в Жодино и Слуцке, - добавили в пресс-службе.

В конце в МВД сообщили, что с 19.00 часов 17 августа они закрывают горячую линию, по которой после массовых задержаний родственники и друзья искали задержанных за участие в несанкционированных акциях.

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