На «Беларуськалии» забастовка, работники остановили выдачу руды. Туда приехали премьер-министр и губернатор

На «Беларуськалий» приехал премьер-министр страны Роман Головченко и губернатор области Александр Турчин.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
На «Беларуськалии» забастовка. На крупнейшее предприятие приехал премьер-министр страны. Как сообщает наш корреспондент Владимир Ворсобин в своем Телеграм-канале @vorsobin, руководство «Беларуськалия» умоляет рабочих не бастовать, грозя разорвать трудовые договора в связи с забастовкой. Начальник автоматизации предприятия Олег Михайлович Чечуха пытается сейчас докричаться до рабочих. Говорит, не получается.
На "Беларуськалии" забастовка.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Рабочие говорят только о политике. О зарплатах, о будущем предприятия даже слышать не хотят.
Как сообщают рабочие, выдача руды прекращена, фабрика 4-го рудоуправления еще работает, чтобы не было повреждений при остановке оборудования.