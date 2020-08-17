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На «Беларуськалии» забастовка, работники остановили выдачу руды. Туда приехали премьер-министр и губернатор

Руководство предприятия умоляет рабочих не бастовать
Дарья ЛомоновскаяДарья ЛомоновскаяДарьяЛомоновская
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На «Беларуськалий» приехал премьер-министр страны Роман Головченко и губернатор области Александр Турчин.

На «Беларуськалий» приехал премьер-министр страны Роман Головченко и губернатор области Александр Турчин.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

На «Беларуськалии» забастовка. На крупнейшее предприятие приехал премьер-министр страны. Как сообщает наш корреспондент Владимир Ворсобин в своем Телеграм-канале @vorsobin, руководство «Беларуськалия» умоляет рабочих не бастовать, грозя разорвать трудовые договора в связи с забастовкой. Начальник автоматизации предприятия Олег Михайлович Чечуха пытается сейчас докричаться до рабочих. Говорит, не получается.

На "Беларуськалии" забастовка.

На "Беларуськалии" забастовка.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Рабочие говорят только о политике. О зарплатах, о будущем предприятия даже слышать не хотят.

Как сообщают рабочие, выдача руды прекращена, фабрика 4-го рудоуправления еще работает, чтобы не было повреждений при остановке оборудования.

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