За закрытыми дверями: Зеленский провел совещание по Беларуси

Руководство Украины обсудило несколько сценариев по развитию событий в Беларуси, и возможных последствий для их страны. Фото: president.gov.ua.

О том, что в понедельник, 17 августа, действующий президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по Беларуси из-за обострения ситуации в стране-соседке, сообщила пресс-служба украинского президента.

Напомним, ранее, 16 августа, Зеленский опубликовал официальный ответ на обвинения Лукашенко в том, что Украина вмешивается в ситуацию в Беларуси.

На закрытом совещании с украинским лидером присутствовали руководители разведывательных органов Украины, силовых структур, а также главы ряда областных госадминистраций.

- Резкое обострение ситуации в Беларуси может существенно повлиять на Украину, - опубликовала президентская пресс-служба мнение Зеленского.

Что же обсуждали на совещании за закрытыми дверями? Анализировалась внутриполитическая ситуация в Беларуси, а также многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий. Еще украинское руководство оценило возможные сценарии, которые могут произойти в Беларуси. Не исключили на совещании возможность различных типов эскалации с учетом так называемых гибридных типов мировых конфликтов. Но кроме того, все сценарии «примерялись» и с учетом последствий для украинского государства.

- Встреча закончилась рядом выводов и распоряжений, - резюмировали в офисе Зеленского.

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