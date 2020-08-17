Видеофакт. Над Несвижским замком реет бело-красно-белый флаг

Национальный флаг реет на шпиле Дворца Радзивиллов. Фото: "Наша Нiва".

В официальных соцсетях Национального историко-культурного музея заповедника «Несвиж» появились фото и видео того, как сотрудники музея поддерживают мирно протестующих белорусов по всей стране.

К акциям протестов работники присоединились 14 августа, мирная акция солидарности сотрудников музея прошла во Дворце Радзивиллов.

А вскоре, 17 августа, на замковом шпиле начал реять национальный белоруский бело-красно-белый флаг.

Работники музея поддержали мирные акции против насилия и выступили за честные выборы. Фото: соцсети.

Директор музея Сергей Климов для «Нашей Нивы» пояснил, откуда на шпиле взялся национальный флаг.

- Бела-чырвона-белы сцяг самі павесілі?

- Можна сказаць і так - калектыў павесіў.

- Чаму?

- Мы салідарны з народам, назіраем за забастоўкамі, бо ў нашым выкананні няма сэнсу ў гэтым, але сёння прайшла нарада з кіраўнікамі аддзелаў, прынялі такое рашэнне. Каб усе бачылі, што мы далучаемся, што мы салідарныя з усімі людзьмі добрай волі.

- Нейкaя рэакцыя міністэрства, мясцовых уладаў ці органаў дзяржбяспекі ўжо была?

- Раней запрашалі ў вынканкам, былі сілавікі, спрабавалі адгаварыць ад акцый салідарнасці. А канкрэтна па сцягу сення былі званкі ў духу: «Насамрэч сцяг у вас там?». Ну мы адказваем: «Насамрэч». Я магу толькі дадаць, што я шчаслівы ад таго, што дажыў да гэтага часу.

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