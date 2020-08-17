Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 августа 2020 года: еще 73 человека заразились COVID-19, еще трое пациентов с коронавирусом скончались

В Беларуси люди продолжают заболевать коронавирусом.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Минздрав сообщил о количестве новых заболевших, выздоровевших и, к сожалению, умерших от коронавируса на 17 августа. Новая статистика опубликована в официальном телеграм-канале.
Инфекция отступает, но в Беларуси люди все еще заражаются коронавирусом. Так, в Минздраве сообщили о 73 новых подтвержденных случаях «ковида» за минувшие сутки. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 69 тысяч 589 человек.
Но также сообщили в ведомстве и о 77 новых излечившихся пациентах.
- На 17 августа в Беларуси выздоровели и были выписаны 67 тысяч 149 пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус, - пояснили в пресс-службе.
К сожалению, за последние сутки стало известно о еще 3 умерших пациентах. Всего с начала пандемии, по информации Минздрава, в Беларуси умерли 613 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
В лабораториях за все изнурительные месяцы пандемии проведено более 1 миллиона 426 тысяч 700 тестов на «ковид». Только за последние сутки - еще 4608 новых исследований.
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