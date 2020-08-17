Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 августа 2020 года: еще 73 человека заразились COVID-19, еще трое пациентов с коронавирусом скончались

В Беларуси люди продолжают заболевать коронавирусом. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Минздрав сообщил о количестве новых заболевших, выздоровевших и, к сожалению, умерших от коронавируса на 17 августа. Новая статистика опубликована в официальном телеграм-канале.

Инфекция отступает, но в Беларуси люди все еще заражаются коронавирусом. Так, в Минздраве сообщили о 73 новых подтвержденных случаях «ковида» за минувшие сутки. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 69 тысяч 589 человек.

Но также сообщили в ведомстве и о 77 новых излечившихся пациентах.

- На 17 августа в Беларуси выздоровели и были выписаны 67 тысяч 149 пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус, - пояснили в пресс-службе.

К сожалению, за последние сутки стало известно о еще 3 умерших пациентах. Всего с начала пандемии, по информации Минздрава, в Беларуси умерли 613 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В лабораториях за все изнурительные месяцы пандемии проведено более 1 миллиона 426 тысяч 700 тестов на «ковид». Только за последние сутки - еще 4608 новых исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Зачем нам военные травмы в мирное время?»: к женской цепи солидарности в Бресте присоединились врачи

Девушки с цветами, белыми шариками, лентами и зонтиками стоят вдоль проспекта Машерова в Бресте с 9 утра (подробности).

Медики 3-й минской больницы: «Мы требуем прекращения применения пыток к задержанным и использования медтранспорта силовиками»

Минские медики написали открытое обращение (подробности).