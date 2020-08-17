Фотофакт. В Минске к акции солидарности присоединились сотни ученых НАН Беларуси

Сотрудники НАН присоединились к акциям солидарности. Фото: naviny.by.

В понедельник, 17 августа, по всей Беларуси продолжаются акции несогласия и протестов.

Также к мирно протестующим присоединились и сотни ученых НАН Беларуси, сообщил БелаПАН. Ученые собрались у здания президиума Нацакадемии. Они протестовали против насилия силовиков и фальсификации выборов.

Протестующие собрались у здания НАН Беларуси. Фото: naviny.by.

Ученые вышли с национальными флагами и плакатами, на которых был написан посыл от каждого научного направления в отдельности : «Гiсторыкi: усё памятаем», «Мастацтвазнауцы: Вызвалiце Еву», «Этнолагi: Мы не народзец - мы нацыя».

Проезжающие по проспекту Независимости авто сигналами поддерживали протестующих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. Над Несвижским замком реет бело-красно-белый флаг.

Ранее работники музея-заповедника «Несвиж» провели мирную акцию протеста (подробности).

На «Беларуськалии» забастовка, работники остановили выдачу руды. Туда приехали премьер-министр и губернатор.

Руководство предприятия умоляет рабочих не бастовать (подробности).

Сотрудники Национального художественного музея вышли протестовать против насилия.

Они стали на крыльце музея с плакатами против действий силовиков (подробности).