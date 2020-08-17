Латвия готова принять граждан Беларуси, покинувших родину из-за протестов

Эдгар Ринкевич сказал, что сейчас они не прогнозируют огромного количества граждан Беларуси, но предугадать нельзя. Многое зависит от развития у нас ситуации Фото: Ольга ИВАШЕНКО

17 августа министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил журналистам, что страна может и готова принять белорусов, которые покинули Беларусь из-за происходящих протестов, пишет ria.ru.

«Латвия готова принять беженцев в соответствии с законами и требованиями безопасности в связи с коронавирусом. На внеочередном заседании правительства Латвии у нас была дискуссия об открытии границ для граждан Беларуси», - отметил министр.

Эдгар Ринкевич сказал, что сейчас они не прогнозируют огромного количества граждан Беларуси, но предугадать нельзя. Многое зависит от развития ситуации у нас. «Будем надеяться, что массовых репрессий не будет. Все же мы готовы принять политбеженцев, хотя и не ожидаем, что их будет много», - добавил глава МИД Литвы.

На данный момент запросы на предоставление политического убежища от жителей Беларуси Латвия не получала.

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Об этом заявила глава МИД Литвы Рита Тамашюнене (подробности).