Медики вышли на митинг у здания Минздрава, Владимир Караник ответил на несколько вопросов о задержанных

К медикам вышел министр Владимир Караник Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 17 часов к зданию Минздрава на улице Мясникова в Минске вышли около сотни медиков, еще несколько сотен человек пришли их поддержать. Люди держат в руках плакаты: «Люди в белых халатах, мы с вами», «Белые халаты за перемены», «Уходи красиво».

На ступеньках министерства состоялся короткий импровизированный концерт: выступил Лявон Вольский, саксофонист Павел Аракелян.

Из здания вышел министр здравоохранения Владимир Караник. Люди встретили его криками «Позор», «Уходи», «На твоем халате кровь». Министр ответил на несколько вопросов журналистов. Он рассказал, что на Окрестина в Минске сейчас находится 6 задержанных, все под контролем медиков. Три человека в тяжелом состоянии. Всего в больницах 158 человек. У министра спросили, почему пострадавших отправляют в военный госпиталь. Владимир Караник ответил, что там работают самые квалифицированные специалисты, которые специализируются на огнестрельных ранениях.

Дальше министр поспешил покинуть митинг, пошел к своей машине. Ему не давали пройти, толкали. Караник долго не мог уехать - люди вышли на проезжую часть, движение было затруднено. Водитель несколько раз пытался выйти из машины. Люди стучали по автомобилю, кричали «Позор». Под эти возгласы министр и уехал. В это время мимо проезжали экипажи ГАИ - в громкоговоритель они попросили не препятствовать движению машин.