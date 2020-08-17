Киев отозвал своего посла из Минска для консультации

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17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вызывает посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультации в Киев, сообщает МИД Украины. Это происходит впервые.

- Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных вагнеровцев в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям, - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. - Уверяю, что мы будем жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла для консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси.