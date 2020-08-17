Лукашенко, встречаясь с рабочими МЗКТ, высказался о Конституции и новых выборах

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В эфире телеканала СТВ показали кадры общения Александра Лукашенко с рабочими МЗКТ.

- Будет так, мужики, нам надо принять новую Конституцию, что мы хотим. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю Конституцию принимали на референдуме. И по новой Конституции, если вы хотите, провести выборы - и парламента, и президента, и новых органов власти.

Лукашенко также высказался о том, что готов к компромиссу в плане распределения властных полномочий.

- Но не под давлением и не через улицу, - подчеркнул А. Лукашенко.

- Вы, работяги, выставляйте свои требования, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х, - призвал он рабочих МЗКТ.

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