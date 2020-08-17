На митинг медиков пришла Мария Колесникова

Перед медиками выступила Мария Колесникова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 17 августа медики вышли на митинг около здания Минздрава. Поддержать их пришли больше тысячи человек. К ним вышел министр, ответил на несколько вопросов и уехал.

Позже перед собравшимися выступила представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Она поблагодарила всех за тяжелую работу и призвала «продолжать борьбу». Мария отметила, что все пострадавшие после акций протеста могут обращаться в фонд помощи - его контакты размещены на сайте Виктора Бабарико. К нему недавно смогли попасть адвокаты.

С ее слов, завтра в 11 часов пройдет акция в поддержку бастующих на минском заводе холодильников «Атлант».

Примерно в 18 часов протестующие пошли в сторону проспекта Независимости.