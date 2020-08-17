Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в Беларуси

По словам Трампа, Вашингтон пристально следит за событиями в Беларуси. Фото: Susan Walsh/AP Photo.

Президент США Дональд Трамп в первый раз дал комментарий по поводу происходящего в Республике Беларусь после состоявшихся 9 августа выборов президента. Об этом сообщило агенство Reuters.

«Ситуация весьма ужасна», - отметил глава западного государства. По словам Трампа, Вашингтон пристально следит за событиями в Беларуси. Как будут развиваться отношения дальше и начнутся ли какие-либо санкционные меры в отношении Беларуси, Трамп не сказал.

Ранее происходящее в Беларуси комментировал госсекретарь США Майк Помпео. Тогда он призвал к проведению новых выборов, поскольку состоявшиеся, по его словам, были несвободными и несправедливыми. Дипломат также отметил, что Вашингтон еще не определился со своей реакцией, но также не исключаются введение санкций и приостановка поставок нефти.

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