В Витебске протестующие требуют, чтобы к ним вышел губернатор Николай Шерстнев

Собравшиеся скандировали: «Шерстнев, выходи!» Предполагалось, что в 18.00 к людям выйдет заместитель председателя Витебского областного совета депутатов Александр Христофоров, но никто не появился Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

17 августа у здания Витебского облисполкома собралось около 500 протестующих. Люди стояли и скандировали «Лукашенко, уходи!», «Жыве Беларусь!», «Лукашенко в автозак!»

Как сообщает наш корреспондент, утром этого же дня управделами облисполкома пообещал, что губернатор Николай Шерстнев примет инициативную группу, но не более 15 человек. К пяти часам вечера протестующими был определен состав группы. 15 человек пропустили к губернатору, но запретили брать с собой телефоны. Пресса на встречу также не была допущена.

Собравшиеся скандировали «Шерстнев, выходи!» Предполагалось, что в 18.00 к людям выйдет заместитель председателя Витебского областного совета депутатов Александр Христофоров, но никто не появился. Люди подняли таблички с надписью «Позор витебским властям!»

На момент 19 часов инициативная группа от губернатора еще не вышла. Люди все еще пытались вызвать губернатора на открытый диалог, скандируя «Шерстнев, выходи! Выходи, подлый трус!»

Ближе к восьми вечера количество милиционеров на ступенях облисполкома увеличилось втрое. Теперь они стояли плотной цепью. Протестующие несколько раз пытались выяснить судьбу 15 человек которых пропустили к губернатору. Одному мужчине удалось прорваться чуть дальше проходной исполкома.

- Наши люди живы, их никуда не увезли, - рассказывает он. - Мне не разрешили заглянуть в кабинет, где проходит встреча, но разрешили послушать. Я не знаю по голосам тех, кто пошёл к губернатору, но судя по тому, что там обсуждалось, это они. Мне сказали, что на встречу пришли прокурор области и начальник следственного комитета.

Собравшиеся снова скандируют Позор! Людей возмущает, что ни Николай Шерстнев, ни кто либо ещё из чиновников так и не вышел к народу.

Почти через три часа после того, как делегация отправилась к губернатору, три человека вышли из здания облисполкома, остальные продолжают переговоры.

-Я просто не выдержала больше, власти откровенно забалтывают проблемы, - рассказала Елена Янушковская. - Губернатор заявил, что не в его компетенции отменять итоги выборов или отдавать распоряжение о пересчёте голосов. Начальник УВД признал, что в отношении задержанных были «перегибы», но заявил, что он не отдавал сотрудникам милиции применять настолько жёсткие методы.

Собравшиеся возмущённо кричат, обращаются к милиционерам, охраняющим вход в исполком: «Слышали? Это вы сами били людей!»

Ещё 12 человек из инициативной группы продолжают диалог с властью, собравшиеся у облисполкома утверждают, что не уйдут, пока все парламентеры не выйдут из здания.

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Кадры показали в телевизионном эфире (подробности).