Посмотрел «БТ» и получил «Комсомолку». Адвокат рассказал, как состоялась встреча с задержанным Виктором Бабарико

Виктор Бабарико скорбит по погибшим в протестах соотечественникам и выражает соболезнования пострадавшим, их родным и близким. Он убежден, что недопустимо власти воевать против народа Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский в своём Фейсбук рассказал, как сейчас себя чувствует задержанный в конце июня бывший глава «Белгазпромбанка».

Адвокат рассказывает, что С 7 по 11 августа Бабарико находился в информационном вакууме, 12 и 13 августа смог посмотреть телевизор (БТ) и получил «Комсомолку». Иные источники информации у него отсутствовали. Сегодня, 17 августа, ему стало известно многое из того, что произошло в стране за последние 10 дней.

Лаевский продолжает, что Виктор Бабарико скорбит по погибшим в протестах соотечественникам и выражает соболезнования пострадавшим, их родным и близким. Он убежден, что недопустимо власти воевать против народа. «Пытки ничем и никогда не могут быть оправданы, такое не имеет прощения», - цитирует задержанного Дмитрий Лаевский. – «Я преклоняю колено перед всеми, кто в эти дни остался верен идеалам свободы и почувствовал себя человеком. Ожидается, что великие дела делают великие люди, но сейчас подтверждается, что великие дела совершают простые люди - люди, которые победили страх. Победа над страхом — это персональная победа у каждого человека. Каждый отдельно взятый гражданин — это и есть страна. Люди победили страх — значит, у нас есть будущее. Они заявили: мы не хотим жить в страхе, злобе и крови. Потому что зло порождает зло. За нами - добро. Победив страх, люди уже победили. Я восхищён мужеством простого человека, и горжусь тем, что я – Беларус».

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