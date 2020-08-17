Штаб Тихановской представил список лиц, вошедших в состав совета

Основной состав Координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На своей страничке в facebook доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова огласила предварительный состав координационного совета, которому перейдет власть в Беларуси. В него вошли различные известные граждане нашей республики, которые проявили себя в различных сферах.

Совет сформирован по поручению Светланы Тихановской. Как отмечает Ковалькова, к ней и Максиму Знаку поступили обращения уже от сотен выдающихся людей, профессионалов. Выбирать было очень сложно, но в итоге сформировался предварительный состав.

«Основной состав Координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ. Сейчас обрабатываются заявки тех, кто в эти дни пишет новую страницу белорусской истории, в том числе делегатов наших крупнейших заводов», - написала представитель штаба. Список содержит 34 кандидата:

Светлана Алексиевич - Нобелевский лауреат по литературе;

Людмила Антоновская - председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»;

Павел Белоус - основатель и владелец Symbal.by;

Алесь Беляцкий - правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»;

Андрей Витушко - детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;

Лилия Власова - международный медиатор, юрист;

Виталий Волянюк - директор Probusiness;

Алана Гебремариам - активистка "Молодежного блока";

Юрий Губаревич - политик, председатель движения «За Свободу»;

Павел Данейко - управляющий группы компаний ИПМ;

Александр Добровольский - политик, член Политсовета ОГП№

Алесь Дуко - администрация парка «Великий Камень»;

Владимир Дунаев - профессор, эксперт Общественного Болонского комитета;

Андрей Егоров - политолог, директор Центра европейской трансформации;

Максим Знак - юрист;

Светлана Калинкина - журналист;

Ольга Ковалькова - доверенное лицо Светланы Тихановской;

Николай Козлов - доверенное лицо Светланы Тихановской;

Мария Колесникова - координатор штаба Виктора Бабарико;

Дмитрий Крук - экономист;

Игорь Кабушков - представитель студенческого сообщества;

Андрей Курейчик - киносценарист, драматург, режиссер, публицист;

Евгений Ливянт - педагог, руководитель репетиторского центра «100 баллов»;

Сергей Макейков - делегат БМЗ;

Татьяна Маринич - основатель группы компаний BELBIZ;

Владимир Пугач - J:MORS, музыкант, юрист;

Виталий Рымашевский - сопредседатель БХД;

Анна Северинец - учитель, писатель, литературовед;

Андрей Стрижак - активист кампании BY-COVID;

Юрий Хащевацкий - кинорежиссер;

Александр Центер - шлава группы компаний «А-100»;

Владимир Цеслер - художник;

Сергей Чалый - независимый аналитик, экономист;

Юлия Чернявская - культуролог, профессор;

Алексей Щурко - бизнесмен GURTAM.

Также Ольга Ковалькова пообещала в ближайшее время опубликовать регламент Координационного совета. Первое заседание группа обещает провести в ближайшие дни.