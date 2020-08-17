Штаб Тихановской представил список лиц, вошедших в состав совета

Основной состав Координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
На своей страничке в facebook доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова огласила предварительный состав координационного совета, которому перейдет власть в Беларуси. В него вошли различные известные граждане нашей республики, которые проявили себя в различных сферах.
Совет сформирован по поручению Светланы Тихановской. Как отмечает Ковалькова, к ней и Максиму Знаку поступили обращения уже от сотен выдающихся людей, профессионалов. Выбирать было очень сложно, но в итоге сформировался предварительный состав.
«Основной состав Координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ. Сейчас обрабатываются заявки тех, кто в эти дни пишет новую страницу белорусской истории, в том числе делегатов наших крупнейших заводов», - написала представитель штаба. Список содержит 34 кандидата:
Светлана Алексиевич - Нобелевский лауреат по литературе;
Людмила Антоновская - председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»;
Павел Белоус - основатель и владелец Symbal.by;
Алесь Беляцкий - правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»;
Андрей Витушко - детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;
Лилия Власова - международный медиатор, юрист;
Виталий Волянюк - директор Probusiness;
Алана Гебремариам - активистка "Молодежного блока";
Юрий Губаревич - политик, председатель движения «За Свободу»;
Павел Данейко - управляющий группы компаний ИПМ;
Александр Добровольский - политик, член Политсовета ОГП№
Алесь Дуко - администрация парка «Великий Камень»;
Владимир Дунаев - профессор, эксперт Общественного Болонского комитета;
Андрей Егоров - политолог, директор Центра европейской трансформации;
Максим Знак - юрист;
Светлана Калинкина - журналист;
Ольга Ковалькова - доверенное лицо Светланы Тихановской;
Николай Козлов - доверенное лицо Светланы Тихановской;
Мария Колесникова - координатор штаба Виктора Бабарико;
Дмитрий Крук - экономист;
Игорь Кабушков - представитель студенческого сообщества;
Андрей Курейчик - киносценарист, драматург, режиссер, публицист;
Евгений Ливянт - педагог, руководитель репетиторского центра «100 баллов»;
Сергей Макейков - делегат БМЗ;
Татьяна Маринич - основатель группы компаний BELBIZ;
Владимир Пугач - J:MORS, музыкант, юрист;
Виталий Рымашевский - сопредседатель БХД;
Анна Северинец - учитель, писатель, литературовед;
Андрей Стрижак - активист кампании BY-COVID;
Юрий Хащевацкий - кинорежиссер;
Александр Центер - шлава группы компаний «А-100»;
Владимир Цеслер - художник;
Сергей Чалый - независимый аналитик, экономист;
Юлия Чернявская - культуролог, профессор;
Алексей Щурко - бизнесмен GURTAM.
Также Ольга Ковалькова пообещала в ближайшее время опубликовать регламент Координационного совета. Первое заседание группа обещает провести в ближайшие дни.