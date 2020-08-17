Глава УВД Брестской области про угрозы семьям сотрудников милиции: Это очень сильно обижает и задевает

Сотрудникам милиции после массовых задержаний в соцсетях стали поступать угрозы. Фото: Оксана БРОВАЧ

Начальник брестской милиции, генерал-майор Александр Астрейко рассказал, что он думает про угрозы, которые получают его сотрудники. Его интервью показали в эфире «Беларусь 4. Брест» 17 августа.

- Хотел бы предостеречь тех, кто использует этот способ какого-то давления. Во-первых, это просто по-человечески некрасиво. Если у вас есть претензия к органу, обратитесь с жалобой в соответствующий надзирающий орган. Если у вас есть претензия к какому-то действующему сотруднику как физическому лицу - ну, пытайтесь определяться с ним каким-то образом. Но давить, причем давить исподтишка, прикрывшись каким-то ником, на членов семьи, на детей, на родителей - это просто грязно и некрасиво. Я просто хотел бы предупредить всех, что это очень сильно обижает и задевает сотрудников, которые выполняют свои обязанности в интересах государства и нашего города, - прокомментировал глава УВД Брестского облисполкома.

Также начальник брестской милиции предостерег тех, кто отправляет в соцсетях угрозы его подчиненным, насчет ответственности за это.

- Они должны прекрасно понимать, что любой мужчина рожден для того, чтобы защищать интересы своего государства и интересы своих близких. Получая, имея такие угрозы, люди очень серьезно настраиваются на то, чтобы оказать должное противодействие, - добавил генерал-майор Астрейко.

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