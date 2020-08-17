У Александра Солодухи забирают песню «Виноград»

Сам Максим сказал, что решился на такой шаг, потому что в это непростое для Беларуси время Солодуха в соцсетях анонсирует свой предстоящий концертный тур по городам страны в конце августа и в сентябре. Фото: facebook.com

Автор музыки к нескольким песням Александра Солодухи Максим Алейников в своем facebook опубликовал обращение в Национальный центр интеллектуальной собственности. Он просит исключить из реестра песни «Виноград», «Может быть, любовь», «Сотни километров до любви», «Песня души», «Любить тебя, родная», «Не заставляйте женщин долго ждать». Фотографию заявления композитор также разместил на своей страничке. Его Алейников сопроводил такой подписью: «Начало положено. Сначала процедура изъятия, затем будет процедура запрета».

Сам Максим сказал, что решился на такой шаг, потому что в это непростое для Беларуси время Солодуха в соцсетях анонсирует свой предстоящий концертный тур по городам страны в конце августа и в сентябре.

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Известные белорусы не остались в стороне от происходящих событий. Многие осудили действия силовиков и властей, но есть и артисты, кто осудил мирные протесты и забастовки рабочих (подробности).