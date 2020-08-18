«Хотела поговорить». Лукашенко заявил, что 16 августа ему звонила Меркель, но в правительстве Германии эту информацию опровергли

Лукашенко заявил, что ему 16 августа звонила Меркель. Фото: 1tv.ge

Александр Лукашенко 17 августа посещал МЗКТ, где общался с рабочими. Во время встречи он рассказал, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила Ангела Меркель. Фрагмент выступления Лукашенко был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».

«В воскресенье уже Меркель звонила: «Я поговорить хочу». Эти - Науседа (президент Литвы. - Ред.) и прочие там… Мы поговорить хотим. Но повторяю, что не надо наклонять меня ни с Запада, ни с Востока», - подчеркнул Лукашенко.

Позже стало известно, что информацию о звонке Меркель Лукашенко в правительстве Германии опровергли. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Подобного разговора между Меркель и Лукашенко не было после президентских выборов», - заявил пресс-секретарь правительства Германии.

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