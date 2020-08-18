Погода в Беларуси на 18 августа: до +30, но с кратковременными дождями

Прогноз погоды в Беларуси на 18 августа
Фото: Инна КОРСАК
В Беларуси 18 августа ожидается до +30 градусов, но с кратковременными дождями. В отдельных районах возможны грозы. Об этом сообщили в БелТА.
Днем 18 августа воздух прогреется от 21 до 27 градусов тепла, а по юго-востоку - до 28 - 30 градусов со знаком плюс.
Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный.
Ожидается небольшая облачность. Возможны дожди, местами с грозами.
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