«Мы обеспокоены происходящим»: председатель ОБСЕ попросил у белорусских властей организовать для него визит

Председатель ОБСЕ попросил у белорусских властей организовать для него визит Фото: Павел МАРТИНЧИК

Председатель ОБСЕ Эди Рама направил письмо белорусским властям, в котором попросил организовать для него и будущего председателя данной организации, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, визит страну, чтобы встретиться с представителями правительства и оппозиции. Об этом сообщили в БелаПАН.

«Мы выражаем обеспокоенность результатами президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа. За ходом выборов не могло наблюдать БДИПЧ ОБСЕ. Также нас не может не беспокоить ситуация с несоразмерным применением силы против мирных демонстрантов, массовыми задержаниями и сообщениями о пытках, которые применяются со стороны силовиков», - отметил Эди Рама.

Он также подчеркнул, что конструктивный и открытый диалог на данном этапе необходим Беларуси, чтобы страна могла двигаться дальше. По словам председателя ОБСЕ, организация готова этому оказать всякое содействие.

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С таким заявлением выступило дипведомство страны (подробности).