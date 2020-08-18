«Мы обеспокоены происходящим»: председатель ОБСЕ попросил у белорусских властей организовать для него визит

Председатель ОБСЕ попросил у белорусских властей организовать для него визит
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Председатель ОБСЕ Эди Рама направил письмо белорусским властям, в котором попросил организовать для него и будущего председателя данной организации, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, визит страну, чтобы встретиться с представителями правительства и оппозиции. Об этом сообщили в БелаПАН.
«Мы выражаем обеспокоенность результатами президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа. За ходом выборов не могло наблюдать БДИПЧ ОБСЕ. Также нас не может не беспокоить ситуация с несоразмерным применением силы против мирных демонстрантов, массовыми задержаниями и сообщениями о пытках, которые применяются со стороны силовиков», - отметил Эди Рама.
Он также подчеркнул, что конструктивный и открытый диалог на данном этапе необходим Беларуси, чтобы страна могла двигаться дальше. По словам председателя ОБСЕ, организация готова этому оказать всякое содействие.
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С таким заявлением выступило дипведомство страны (подробности).