«Ради Тихановской готовы бросить первого президента»: Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Лукашенко 17 августа посещал МЗКТ. Он пообщался с рабочими завода и постарался ответить на их вопросы. Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах, но они сами отказались. Данный фрагмент выступления был показан на телеканале ОНТ в вечернем выпуске новостей.

«Мы предложили пересчитать, на что нам ответили, что это уже неактуально. А когда мы спросили, что надо, то нам ответили - новые выборы», — рассказал Лукашенко.

Он также добавил, что Тихановская проводить повторные выборы не будет.

«Победила. А что будет дальше? Вы подумайте. Они сказали, что надо выпустить политзаключенных. А почему? Правильно, там Сережа сидит (Сергей Тихановский. - Ред.). Вот он выйдет, и повторных выборов не будет. Он будет рулить, а Тихановская зачитывать. Мы что, идиоты? Мы не понимаем этого?», - заявил белорусский лидер.

Помимо этого, Лукашенко уверен в том, что Тихановская не выпустит из тюрьмы Виткора Бабарико.

«Даже Витьку Бабарико никто не выпустит. И это из-за того, что он будет им мешать», - пояснил Лукашенко.

Президент сказал рабочим МЗКТ, что ради Тихановской они готовы бросить первого президента.