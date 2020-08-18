Из-за задержания двух граждан латвийской республики послу Беларуси в Латвии вручили ноту

Послу Беларуси в Латвии вручили ноту. Это связано с тем, что в период протестов, с 10 по 13 августа, были задержаны два гражданина латвийской республики. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Глава дирекции двусторонних отношений МИД Латвии Илгварс Клява провел встречу 17 августа с послом Беларуси в Латвии Василием Марковичем. Причина встречи - вручение ноты и выражение позиции о действиях, которые были предприняты силовиками.

«У нас имеется информация о том, что два гражданина Латвии были необоснованно задержаны, а также подверглись психологическому и физическому насилию. Мы требуем от властей Беларуси провести расследование случившегося и привлечь тех, кто в этом виновен», - отметили в ведомстве.

На встрече с послом Беларуси в Латвии Клява также заявил, что выборы, которые прошли в Беларуси 9 августа, на были справедливыми и свободными.

«Для того, чтобы разрешить ситуацию, необходимо провести новые президентские выборы, которые были бы организованы ЦИК в обновленном составе при участии международных наблюдателей», - заметил глава МИД.

Также в МИД отметили, что выступают категорически против насилия со стороны силовиков в отношении мирных граждан. В ведомстве призвали немедленно освободить всех задержанных во время митингов. А тех же, кто был причастен к насилию, привлечь к ответственности и наказать, отметили в МИД Латвии.