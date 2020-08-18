Меркель 18 августа планирует позвонить Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

Меркель планирует позвонить Путину, чтобы обсудить происходящее в Беларуси. Фото: REUTERS

Ангела Меркель 18 августа планирует позвонить Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Литвы.

«Меркель сообщила, что 18 августа у нее запланирован телефонный разговор с Путиным. Она планирует обсудить с президентом России все то, что происходит в Беларуси. Также Меркель заявила, что на данный момент Берлин пытается по дипломатическим каналам связаться с Лукашенко, чтобы найти выход из той ситуации, которая наблюдается в стране», - говорится в сообщении.

Напомним, что 17 августа на встрече с рабочими МЗКТ Александр Лукашенко заявил, что 16 августа ему звонила Меркель и «хотела поговорить», но в правительстве Германии данную информацию опровергли.

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