В Могилеве за убийство и разбой 16-летней давности будут судить двух жителей Бобруйска

В Могилеве будут судить мужчин за преступление 16-летней давности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В убийстве, совершенном в 2004 году в Бобруйском районе, а также в разбое обвиняют двух местных жителей. Их нашли и намерены судить спустя 16 лет после совершения преступлений.

Одно из них произошло в январе 2004 года. Согласно материалам дела, 52-летнего мужчину тогда убил его пасынок - у него с отчимом возникла ссора. Убийца вывез тело в лесопосадку возле деревни Грабово и закопал там.

Следующее преступление он совершил уже в компании со своим знакомым по разработанному плану. В августе 2004-го мужчины вызвали двух проституток из Бобруйска. Назначили им встречу, заплатили 100 долларов. После этого в машине вывезли в лес возле все той же деревни Грабово. Там на девушек напали с угрозами - они отдали ключи от своей квартиры в Бобруйске, куда нагрянул напарник. Он обчистил жилище на сумму больше 10 тысяч долларов.

После этого мужчины решили расправиться с девушками. Их убили в лесу, там же и захоронили.

Как уточняют в Генпрокуратуре, действия одного из обвиняемых с учетом сроков давности квалифицированы как убийство с особой жестокостью. Другого - как разбой и убийство с особой жестокостью двух лиц с целью скрыть другое преступление. Мужчин ждет суд.